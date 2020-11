Sara Croce: il selfie allo specchio della Bonas di Avanti un altro fa impazzire il web

Sara Croce ha infiammato il web con un selfie che ha messo in evidenza le sue curve che in pochi minuti hanno scatenato i follower di IG

La Bonas di Avanti un Altro ha stupito i follower di Instagram con un selfie allo specchio che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che hanno lasciato a bocca aperta. La showgirl ha raccontato nei giorni scorsi le sue ragioni nella querelle che l’ha vista in prima persona coinvolta con il magnate iraniano che le ha chiesto un milione di euro di risarcimenti per la fine della loro relazione. Che secondo l’ex fidanzato iraniano sarebbe stata portata avanti solo per interessi economici dalla Venere di Garlasco. Una vicenda che ha attirato l’interesse dei media in un periodo molto felice della sua vita personale. Infatti la sua nuova storia con il calciatore Gianmarco Fiory sembra andare a gonfie vele, tanto che si parla di possibili novità imminenti tra di loro. Voci di gossip che ancora non trovano nessuna conferma, a parte la loro intesa che fa ben sperare i fan della coppia. Per tutto il periodo estivo infatti i due si sono mostrati spesso insieme, con il calciatore che in molti scatti è sembrato molto attratto dalla bellezza della sua fidanzata, con pose anche bollenti che hanno scatenato le ironie dei follower che sta l’altro impazziscono per la Bonas di Avanti un altro.

Sara Croce continua a vivere un momento particolare della sua vita. Con i successi televisivi che non mancano e gli apprezzamenti sui social che la rendono tra le ragazze più cliccate e desiderate del web. Insomma, se non fosse per le questioni legali inerenti alla sua ultima relazione con il magnate iraniano, potrebbe dire di attraversare un periodo assolutamente felice della sua vita. Con la relazione con Gianmarco Fiori che come detto va a gonfie vele. Intanto la showgirl continua a divertirsi sui social, provocando i follower con post ed Instagram Stories che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Non è la prima volta che accade che una sua foto o un video facciano il cosiddetto giro del web. Cosa che è accaduta all’ultimo selfie che ha pubblicato su Instagram e che ha raccolto una serie impressionante di like e di commenti che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità. La foto allo specchio in intimo ha messo in evidenza le sue curve e la sua bellezza. Con il risalto del décolleté che non è passato inosservato. Ma anche parte del lato b che si è intravisto dallo scatto. Un post che ancora una volta è stato preso d’assalto dai suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento o un like ed esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.