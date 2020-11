Kendall Jenner si traveste da Pamela Anderson: il party infiamma il web

Kendall Jenner ha infiammato il web con il suo travestimento da Pamela Anderson dei tempi migliori. Follower scatenati per la sua sensualità

La modella è uno dei personaggi pubblici famosi non solo in America ma in tutto il mondo. Ricercata dagli stilisti più importanti per le sfilate, la sorellastra delle Kardashian oggi 3 novembre compie 25 anni. Ma alla sua età appare come una delle star del web, con ben 141 milioni di follower su Instagram è una degna appartenente ad una delle famiglie più influenti d’America. Arrivata al successo molto giovane, come del resto è accaduto alle sorellastre, si è fatta strada nel mondo della moda e del web. Con la sua bellezza e sensualità che non passa di certo inosservata. Si può dire che ad oggi è la modella più ricca e ricercata sul palcoscenico mondiale. E che la sua fama e celebrità siano in continua crescita. Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé grazie alle sue qualità fisiche che sono finite su Instagram. E che hanno scatenato i follower. Ma allo stesso tempo hanno fatto discutere alcune sue scelte. Kendall Jenner infatti in occasione della festa di Halloween ha organizzato un party con oltre cento invitati. Una forte contraddizione in un periodo di emergenza Coronavirus, tra l’altro in un paese come l’America molto colpito dalla pandemia. I follower in ogni caso si sono scatenati alla visione delle foto e dei video che ha pubblicato sul suo profilo. Sia in occasione di Halloween che in quella della festa del compleanno. Nella prima ha deliziato i fan travestita da Pamela Anderson dei tempi migliori. Con le curve in primo piano ed un messaggio ironico che ha ricordato il prossimo appuntamento con le presidenziali americane: “Barbie ha votato, adesso tocca a voi”. Ma anche in occasione del suo compleanno è risultata irresistibile per i follower. Che si sono scatenati alla pubblicazione di post che hanno evidenziato tutta la sua bellezza e sensualità. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i giudizi.