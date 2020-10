Wanda Nara, Halloween in casa: il selfie allo specchio mostra un dettaglio che esalta il web

Wanda Nara protagonista del web: la moglie di Mauro Icardi ha mostrato il suo outfit per Halloween. Follower pazzi per le sue curve in mostra

Ancora al centro dell’attenzione la moglie di Mauro Icardi, questa volta sfruttando la festività di Halloween. Nelle scorse ore aveva voluto presentare ai suoi follower il suo outfit da ‘lockdown’. Infatti in Francia è scattata da giovedì scorso la misura restrittiva per tentare di limitare i contagi da Coronavirus, che stanno aumentando a livelli record, come del resto sta accadendo anche in Italia. Ma, anche per sdrammatizzare la situazione, e sottolineando l’aspetto di dover rimanere a casa in isolamento, la moglie ed agente del calciatore del Psg ha voluto mostrare ai suoi follower ancora una volta il suo fisico prorompente. Ieri lo ha fatto con un body scuro per sottolineare il suo allenamento in casa. Oggi, in occasione della festività di Halloween ha mostrato quello che per i follower è il suo pezzo forte. Ossia quel décolleté che non passa mai inosservato e che riesce a catturare l’attenzione dei follower di Instagram. Wanda Nara nei mesi scorsi ha sofferto parecchio il trasferimento da Milano a Parigi. Nel capoluogo lombardo si è trovata molto bene, lasciando tanti amici. L’ambientamento nella capitale francese non è stato immediato, anche se nella sua mega villa di Parigi non se la passa poi così male. Anche in isolamento per l’emergenza coronavirus ha tanti spazi che le permettono di avere svago ed attività fisica. Ma torniamo alla foto di Halloween che ha scatenato i follower. Si tratta di un selfie allo specchio che ha mostrato il suo look da astronauta, con una tutina aderente scura che ha messo in evidenza le sue curve ma anche la scollatura che ha fatto impazzire i follower. Un post che come detto non è passato inosservato, e come sempre lasciamo commentare a voi.