Anna Tatangelo, il sorriso e la scollatura fanno impazzire i fan: “Splendi”

Anna Tatangelo ha pubblicato un post su IG che ha scatenato i fan: la cantante è apparsa in gran forma, post che ha fatto il giro del web

La cantante ha catturato l’attenzione dei follower con un post pubblicato su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza, ma anche una scollatura da capogiro che non è passata inosservata. Non è la prima volta che accade che l’ex di Gigi d’Alessio riesce a far parlare di sé o a mettersi in mostra grazie ad una foto o un video che evidenzia la sua freschezza fisica. Bella e sensuale come sempre, proprio sui social è diventata un personaggio pubblico di primo livello, con le sue apparizioni che non passano inosservate. A breve il pubblico televisivo potrà apprezzare l’artista di Sora anche nel programma di Michelle Hunziker All Together Now, il talent musicale che ricomincerà nella nuova edizione il 4 novembre prossimo, e che avrà come protagonisti oltre alla cantante ed alla celebre conduttrice, J-Ax Francesco Renga e Rita Pavone. Oltre al muro dei cento che avrà come sempre un ruolo fondamentale nella trasmissione. Con Anna Tatangelo che in questa nuova edizione sarà tra le protagoniste assolute. Intanto si diverte a provocare i suoi ammiratori con tanti post che ottengono un successo clamoroso tra like e commenti. L’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha fatto il pieno di commenti positivi per lei, che come detto continua ad avere un grande seguito sui social. Tre foto che hanno evidenziato il sorriso che fa impazzire i follower e che spesso addirittura li fa innamorare. “Splendi” ha commentato un fan, ad indicare quasi l’essere una stella della musica e dello spettacolo. Ma tanti altri i complimenti per lei che come detto continua ad essere uno dei personaggi più cliccati del momento, che si preoccupano anche quando il suo profilo Instagram è in ‘aggiornamento’ come di recente è accaduto.