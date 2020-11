Zac Efron: spunta l’anello di fidanzamento per la bella Vanessa

Si fa sempre più seria la storia tra l’attore americano e la modella australiana Vanessa Valladares (omonima della ex Vanessa Hudgens), ed arriva la proposta inattesa.

Obbligatorio parlare al condizionale quando si tratta di star, soprattutto in tempi in cui i matrimoni segretissimi che cercano di non farsi notare troppo sono diventati il nuovo must. Ma, stando a diverse riviste di gossip, pare proprio che l’iniziale interesse dell’attore nei confronti della modella australiana si sia trasformato in qualcosa di ben più serio, al punto da rinnovare il proprio visto turistico per fermarsi ancora qualche mese in Australia, con l’idea di tornare a Los Angeles solo per necessità lavorative. Ma non solo: secondo le ultime voci, infatti, ci sarebbe di mezzo anche un inaspettato anello.

La proposta durante la festa di compleanno

Galeotto fu il compleanno festeggiato lo scorso 18 ottobre a Byron Bay, in Australia: Vanessa, che voleva sorprendere il festeggiato Zac con una festa organizzata, si è trovata in realtà una sorpresa ben più grossa. Sembra infatti che il cantante e attore avesse pronto per lei un luccicante anello di fidanzamento.

I commenti sulla relazione

“È stato incredibilmente romantico”, hanno raccontato a Women’s Day le persone vicine alla coppia, “Gliel’ha regalato dopo la festa. Nessuno dei due sta dicendo molto al riguardo, ma non c’è dubbio che si sia trattato di una sorta di fidanzamento non ufficiale”. E ancora: “Sono così affiatati che è quasi imbarazzante stare intorno a loro. Lei sa che prima di rendere la cosa ufficiale deve incontrare la famiglia di lui a Los Angeles, ma sono molto devoti l’un altra. Parlano di matrimonio, di bambini, di nomi di bambini, è una relazione molto seria”

Il primo incontro in Australia

La scintilla tra i due innamorati è scattata proprio in Australia, a Byron Bay, nello stesso luogo della festa e della successiva proposta di matrimonio. Vanessa serviva ai tavoli di un locale quando è stata notata da Zac, e da lì è stato amore a prima vista per entrambi. Nonostante facesse la modella, infatti, la 25enne australiana arrotondava come camieriera al locale. Un gran colpo di fortuna, dato che l’ha portata a conoscere Zac Efron! I due non hanno mai avuto problemi a farsi avvistare diverse volte tra le strade di Sydney e la scorsa settimana si sono presi una pausa-relax con un viaggio romantico nel Gold Coast, a sud di Brisbane.