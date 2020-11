Hilary Duff è di nuovo incinta, l’insolito annuncio su Instagram con il marito

La nota cantante statunitense ha stupito il mondo intero con il suo originale annuncio sul noto social. Si tratta del terzo figlio per Hilary, ma è solo il secondo insieme all’attuale marito Mattew Koma. La coppia infatti finora ha avuto una sola figlia, Banks Violet Bair, nata il 25 ottobre 2018, mentre Hilary aveva già avuto un figlio nel 2012 da Mike Comrie, suo precedente marito, chiamato Luca Cruz.

L’annuncio sui social

Tramite un simpatico post con un video boomerang l’attrice e il marito annunciano al popolo del web, e non solo, il lieto evento. In video la raggiante Hilary viene dolcemente abbracciata dal marito che le accarezza il pancione appena accennato. Ancora non viene svelato il sesso del nascituro, ma molto divertente è la caption al video: “We are growing!!! Mostly me…” “Stiamo crescendo!!! Soprattutto io…”.

Il video è stato ripostato anche sul profilo Instagram del futuro padre bis che ha scherzato nella didascalia: “Lol quarantine was fun. Baby #3 – 2021” “Lol la quarantena è stata divertente. Bimbo #3 – 2021”

Le reazioni entusiaste dei followers

Il video ha suscitato forti reazioni nei fan che non hanno perso tempo ed hanno subito riempito il feed della loro star preferita con messaggi di congratulazioni e di auguri. Il video dell’annuncio è il post che conta più visualizzazioni in assoluto nel profilo della famosa attrice e cantante. La sua pagina infatti conta “solo” 16 mila followers, mentre il video che la vede protagonista con il pancione in bella vista ha ottenuto, fino ad ora, più di 6 milioni di visualizzazioni e quasi 20 mila commenti!

L’inizio della storia Tra Hilary e Mattew

Quella tra Hilary e Mattew, cantautore e musicista come la moglie, è una bellissima storia d’amore, fatta anche di litigi e riappacificazioni. É iniziata nel 2015 durante la lavorazione per l’album della cantante Breathe In Breathe Out che Mattew produceva, ma è diventata ufficiale solo dopo la loro comparsa come coppia stabile a Gennaio 2017 sul red carpet dei SAG Awards.

La breve separazione

Nel marzo 2017 la coppia si separa: Mattew non aveva abbastanza tempo da dedicare alla compagna a causa del suo tour che lo vedeva impegnato la maggior parte del tempo e la star di Lizzie McGuire inizia così una storia con Ely Sandvik, un imprenditore di energia rinnovabile e pannelli fotovoltaici che finisce però in poche settimane.

La riappacificazione

Quasi sei mesi dopo, una foto pubblicata su Instagram da Mattew che ritrae la coppia di nuovo uniti toglie ogni dubbio: i due sono tornati ufficialmente insieme. Dopo neanche un anno il primo annuncio della maternità. I futuri coniugi avranno Banks Violet Bair, la loro prima figlia, che nascerà ad ottobre 2018. Anche l’anno seguente per la coppia è stato significativo: nel 2019 sono arrivati il fidanzamento ufficiale e, a fine anno, il felice matrimonio.