Katia Follesa, attrice e presentatrice di “Cake Star”, dopo aver pubblicato una foto su Instagram in cui sfoggia la sua nuova forma fisica, è stata duramente attaccata dagli haters perchè “dimagrita troppo”. Ecco come ha risposto.

Katia Follesa attaccata dagli haters: “Non fai più ridere”

Katia Follesa, attrice e presentatrice di “Cake Star”, è finita nel mirino degli attacchi haters a causa di una foto postata su Instagram. La Follesa infatti, ha ricevuto numerose critiche perché “dimagrita troppo”. Nello scatto, la comica di Zelig, ha sfoggiato una perfetta forma fisica ed ha dichiarato di aver perso circa venti chili. Ma dopo aver pubblicato la foto su Instagram, sono subito arrivate una pioggia di critiche: “Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere ottimi professionisti e lavorare in tv anche con qualche chilo di troppo”, “Stai dimagrendo troppo” e “Quasi quasi non fai più ridere”, si legge nei commenti.

La risposta di Katia agli haters

Un duro colpo per Katia Follesa che ha però voluto rispondere con un sorriso dichiarando, in una intervista al Corriere, che il suo cambio look è dovuto soprattutto a problemi di salute. Come ha spiegato lei stessa infatti: “Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato, i dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore”. Attualmente l’attrice ha raggiunto il suo peso forma di 52 chili, anche se durante la gravidanza il suo corpo era cambiato, tanto da raggiungere i 70 chili.

“Ho perso peso, ma non la mia autostima – ha concluso Katia Follesa – È quella che dovremmo insegnare ai nostri figli, specie in una società in cui l’immagine la fa da padrona. Per questo non voglio essere criticata in maniera ingiusta, specie dalle donne, che dovrebbero essere mie alleate“. Molti fan però hanno difeso Katia rispondendo agli haters: “Tu sei sempre splendida e la tua bravura non si perde”, “Katia è bravissima e si merita il suo successo indipendentemente dai chili”, “Ma vi rendete conto di quello che scrivete? Katia è stata fin troppo educata nel video di risposta, secondo me. La simpatia e la bravura di una persona non si misurano in chili”, si legge nei commenti al post.