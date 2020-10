Adele: il post su Instagram dopo le voci sulla sua storia con Skepta

La famosa cantante ha aggiornato i fan riguardo la sua vita sentimentale, rivelando qualcosa anche sull’uscita del prossimo album.

La cantante britannica si trova da qualche tempo al centro del gossip, in parte anche a causa del suo repentino dimagrimento durante il periodo del lockdown: la prima foto che la star aveva postato su Instagram post-quarantena aveva lasciato tutti a bocca aperta. L’Adele che ritraeva era una nuova Adele, molto più magra, e, anzi, quasi “scavata” in volto. Ad impressionare era stato il grande cambiamento: un personaggio come lei che non aveva mai avuto problemi a mostrarsi “in carne” ed anzi ne aveva sempre fatto un punto di forza che poteva essere di grande esempio, adesso si faceva fotografare molto magra e stretta in un abitino. Ma non è questo l’unico motivo per il quale nell’ultimo anno la cantante è circondata dai rumors.

La vita sentimentale

È passato più o meno un anno da quando hanno iniziato a circolare le prime voci su una presunta storia della 32enne, delle quali qualche giorno fa era arrivata una sorta di conferma non ufficiale. Una fonte vicina alla cantante aveva infatti assicurato al settimanale People che Adele starebbe frequentando Joseph Junior Adenuga, conosciuto con il nome da rapper Skepta, 38enne britannico come lei e che come la cantante lavora nel mondo della musica. Secondo le dichiarazioni rilasciate “le cose si sono scaldate. Frequentano lo stesso giro a Londra e lei si diverte molto“.

La presunta storia con Skepta

I due si conoscerebbero da molto tempo ed oltre a condividere la passione per la musica li unirebbe anche la poca distanza: abitano entrambi a Tottenham, quartiere di Londra. Praticamente vicini di casa. Entrambi, inoltre, sono già genitori. Lei ha avuto un figlio dal precedente matrimonio (finito nel 2019) con Simon Konecki di nome Angelo, 8 anni. Lui invece è padre di una piccola bambina di nome River, di soli 2 anni.

I commenti sui social

Ma non è solo l’indiscrezione ad aver fatto sospettare i numerosi fan, ad aver fomentato l’idea di una storia tra i cantanti sono dei commenti tra Adele e Skepta sui social. Sembra infatti che siano apparsi dei commenti alquanto sospetti su Instagram, nei quali i due protagonisti della vicenda sembra lascino trasparire un flirt in corso.

La risposta di Adele

Ma proprio quando i rumors sulla presunta liason tra i due artisti della musica stavano tornando a farsi sentire, Adele sembra volerli mettere a tacere.

Riguardo alla vita privata e sentimentale Adele non è mai stata molto estroversa, ha infatti sempre preferito mantenere una bolla di privacy che le permettesse di conservare un minimo di mistero Ma la risposta alle ultime voci è chiara e concisa.

Il post Instagram

È stato con un post riguardo l’esperienza vissuta al Saturday Night Live, dove è stata presentatrice la scorsa settimana, che Adele ha scelto di dar fine alle voci.

Nel testo del post infatti, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno lavorato allo show ha scritto: “Ora torno nella mia tana a essere la (single) gattara che sono! Ciao fino al prossimo anno”.

Inoltre, secondo i fan più attenti quel “Ciao fino al prossimo anno” scritto quasi con leggerezza in realtà indicherebbe la volontà della cantante di far uscire il suo prossimo album non prima del 2021.