Ennesimo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari per un incontro avuto dall’opinionista che giura: “totalmente fortuito”.

La conduttrice Maria De Filippi ce lo aveva già fatto capire. Anzi, era stata chiarissima qunado ha annunciato che l’inizio della Puntata di ieri di Uomini e Donne sarebbe stata, come minimo, esplosiva. E ora possiamo dire che la bravissima presentatrice aveva tutte le ragioni del mondo per avvertircelo. Infatti le scene viste sono a dir poco eclatanti. L’ennesimo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Gemma infatti è furibonda con Tina Cipollari. La dama torinese ha attaccato senza scampo l’opinionista, accusandola di essere falsa e bugiarda. La ragione? Perché Cipollari ha avuto in incontro con Giorgio Manetti fuori dallo studio del programma. Ma l’opinionista non ci sta. La Cipollari è andata su tutte le furie, e ha chiarito immediatamente di non avere legami con Manetti. Da quanto raccontato dall’opinionista, l’incontro è stato assolutamente casuale, ed è avvenuto a Firenze. I paparazzi hanno pizzicato loro due nell’incontro, ma era chiaro che sia Tina Cipollari che Giorgio Manetti fossero accompagnati dai rispettivi partner.

E come mai, viene da pensare, Gemma è così arrabbiata con Tina per questo incontro casuale con il cavaliere Toscano? Per Gianni Sperti , la ragione è più che evidente, anzi, splende alla luce del sole. Secondo lui, alla dama torinese il cavaliere toscano piace ancora, altrimenti non sarebbe così arrabbiata per un incontro del tutto normale.

E all’ingresso di Biagio in studio, la polemica è ancora viva. Gemma ha cucinato per il cavaliere del Trono Over, e i due hanno mangiato insieme nella sua abitazione. Tina non ha perso l’occasione di lanciare una frecciata alla torinese, criticandola per non aver portato l’uomo che sta conoscendo, e che ha viaggiato a lungo per vederla, al ristorante. Gemma poi scopre altre cose che la lasciano basita: Biagio era andato da Maria a Roma prima di pranzare con lei. E poi era tornato nella capitale per andare a cena con Sabina, invitandola poi per un caffè a Napoli. Forse Gemma non ci sta a questo modo di fare così disinvolto di Biagio.