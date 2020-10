La storia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese va avanti a gonfie vele e lei ora ha pubblicato la loro prima foto su Instagram. Uno scatto romanticissimo

In un momento così difficile per il nostro Paese e il mondo, è un vero sollievo poter vedere delle immagini così belle di una storia di amore appena nata e vissuta splendidamente. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Loro stanno insieme dall’estate, dopo che lei si è separata, sembra in via definitiva, dal suo ex Stefano De Martino, con cui aveva vissuto una travagliata storia d’amore. E ora che la sua relazione con il giovane hair stylist è diventata di dominio pubblico, la bellissima modella argentina non si risparmia, e fa vedere a tutti i suoi milioni di fan le immagini dell’intimità della coppia. Già qualche settimana fa loro avevano raccontato sui social i tipici momenti intimi di due appassionati. Spesso protagonista dei siparietti con Spinalbese, Belen lei ha condiviso con i suoi fan il suo risveglio, insieme al suo amato. Sono romantici e inseparabili loro due.

E la meravigliosa relazione va a gonfie vele. Anche se l’amore è ufficiale da qualche tempo, e già da qualche settimana è celebrata con alcune stories pubblicate sul profilo Instagram di lei, molto seguito, la showgirl non aveva mai pubblicato una vera fotografia dei due insieme. Ma ora finalmente lo ha fatto, con una immagine molto suggestiva, che ci fa volare indietro nel tempo. Si tratta infatti di uno scatto in bianco e nero. Il nome scelto per il momento – Pasos – è semplice e la riporta nella sua terra di origine, l’Argentina. Pasos, passi, e si vede Belen che balla per strada con Antonino. Potrebbe essere un tango, o una milonga, chissà. I due ritmi che sono l’anima del lontano Paese sudamericano, e che forse lei, dopo aver provato a insegnargli la lingua spagnola, ci prova anche con la musica, la cultura, e i balli della sua terra natale.