L’attrice fa coppia con Peter Sabbeth, professione architetto. E il loro incontro sembra la trama di un film romantico

L’attrice 50enne è da sempre abituata ad essere protagonista di casuali incontri romantici con affascinanti uomini misteriosi, ma per ora era successo solo sul set dei suoi numerosissimi film d’amore.

La magia questa volta però e stata reale. Uma avrebbe conosciuto il suo nuovo compagno, l’architetto Peter Sabbeth, durante una solitaria passeggiata a piedi nudi sulla spiaggia negli Hamptons, dove la bella attrice americana stava trascorrendo il periodo di quarantena dovuto al Covid 19.

Secondo una fonte anonima a PageSix, l’incontro sarebbe stato casuale e avvenuto per merito da cane di Peter.

Il cupido a quattro zampe sarebbe andato in contro all’attrice permettendo ai due di conoscerci. La Thurman avrebbe poi tenuto il cane mentre il futuro compagno faceva una nuotata e una volta tornato i due non si sarebbero più separati. La fonte riferisce anche che come nelle migliori commedie romantiche Peter non avesse idea di chi fosse Uma ma sia stato colpito all’istante dalla bellezza dell’attrice.

“Dopo mesi dal romantico inizio della relazione i due sono pazzamente innamorati l’uno dell’altra e stanno cercando una casa da comprare insieme, proprio negli Hamptons”, ha detto ancora la fonte, secondo cui Uma Thurman e Peter Sabbeth sarebbero una coppia ormai solida.