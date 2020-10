Il giudice di “Ballando con le stelle” in un’inedita versione dichiara tutto il suo amore al giovane fidanzato.

Selvaggia Lucarelli è una donna che non le manda a dire. Spesso criticata per la sua lingua tagliente si è sempre contraddistinta per il suo animo polemico e una costante propensione alle critiche. I suoi interventi televisivi e i suoi post social, letti da migliaia di persone, sono spesso oggetto di controversie tra il popolo del web e non solo.

Questa volta però Selvaggia ha abbandonato l’ascia di guerra e ha dedicato un dolcissimo post su Instagram al fidanzato Lorenzo, con il quale ha appena festeggiano cinque anni di relazione.

Una storia d’amore nata in modo inaspettato dopo la fine di alcune esperienze che la giornalista di “Il Fatto Quotidiano” ha definito “amori tossici”.

Lorenzo, chef e food blogger 30enne, è stato capace di corteggiare Selvaggia in modo persistente facendo capitolare la scrittrice inizialmente spaventata dalla differenza di età di 16 anni. Tante passioni in comune tra le quali i viaggi e il cibo hanno legato i due innamorati in modo indissolubile e dopo 5 anni si dedicano parole d’amore importanti.

La giornalista 46enne ha scritto su Instagram, pubblicando una foto scattata durante uno dei tanti viaggi all’estero fatti prima dell’esplosione della pandemia: “Sono stati 5 anni di momenti bellissimi e di cappelli bruttissimi. Grazie per la felicità con cui hai inondato la mia vita”. Qualche ora prima era stato invece Lorenzo ad usare parole molto dolci sempre sul social.

“Comunque oggi io e questa ragazza qui stiamo insieme da 5 anni. Adesso lei é dalla Bignardi a parlare di amore ai tempi del Covid, credo. Non credo che parlerà di noi percheé, per fortuna, non é cambiato nulla. Stavamosempre insiemeprima, stiamo sempre insieme adesso. Poi niente, ho scelto questa foto perché é la mia preferita e ci riassume bene: lei é bellissima, io mangio. Ora vado che lei sta per parlare e io non voglio perdermela. Anche se stiamo sempre insieme. Da 5 anni. Ciao ti amo”, ha fatto sapere lo chef 30enne.