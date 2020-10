All Together Now: Michelle Hunziker svela tutti i segreti della nuova edizione

All Together Now: la conduttrice del talent show musicale ha svelato tutti i segreti della nuova edizione, con il debutto che si avvicina

La trasmissione più attesa è ormai prossima al ritorno, con il 4 novembre che si avvicina. Fan del programma che si definiscono in trepidante attesa, e che stanno contando i giorni che separano dal debutto per la nuova stagione. Che rispetto allo scorso anno avrà delle novità importanti. A partire dalla giuria di cantanti che si allunga. E’ stata proprio la conduttrice Michelle Hunziker a dare le novità ai follower di Instagram, anche se già da giorni il programma viene pubblicizzato anche in televisione. Si sa ormai che ci saranno altri tre personaggi che affiancheranno J-Ax, e si tratta di Francesco Renga Anna Tatangelo e Rita Pavone. Ovviamente oltre a loro ci sarà come sempre il muro dei cento che voteranno di volta in volta gli artisti che si presenteranno in gara. Ma scopriamo, attraverso il post di Michelle Hunziker, quelle che saranno le novità a partire dal 4 novembre: “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di ALL TOGETHER NOW🔥. Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte. I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima! 😂 Mancano pochi giorni alla prima puntata su canale 5 del nostro GAME SHOW MUSICALE! Il 4 novembre dopo Striscia ci siamo noi a farvi cantare come i matti! In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un po’ di conforto. 💪🏻💪🏻🔥🔥”. Follower che alla lettura del post hanno commentato con entusiasmo i particolari, scoprendo le novità che dalla prima puntata caratterizzeranno il talent show musicale che lo scorso anno ha davvero entusiasmato il pubblico. Trasferendo tantissime emozioni ed allo stesso tempo mostrando tanti bravi concorrenti che si sono sfidati fino alla finale per il titolo di vincitore.