Vediamo insieme tutte le informazioni sull’ingresso di questa sera, per quanto riguarda Stefano Bettarini, un presunto flirt di Elisabetta.

Come tutti sappiamo, Stefano Bettarini, insieme a due altre donne, doveva entrare nella casa del grande fratello la scorsa settimana.

Ma così non è stato per un caso di positività al Coronavirus, ma vediamo cosa si vocifera sul web su di lui ed Elisabetta.

GFVIP: Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini di nuovo insieme

Come tutti sappiamo, al Grande Fratello Vip, ogni giorno, o forse è meglio dire, ogni opra, succede qualcosa di particolare che lascia tutti senza parole.

Già le storie dei concorrenti, sono molto interessanti, come l’avvicinamento, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

I due inquilini, hanno iniziato con una semplice amicizia, cosa che continua a dire la bella Elisabetta, ma per molti, tra di loro c’è qualcosa di più forte, un sentimento d’amore.

Pierpaolo si è pronunciato, più volte nei confronti di Elisabetta, che al momento, ancora non ha aperto del tutto il suo cuore.

Ma vediamo che cosa si vocifera sul web, con l’entrata in gioco di un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello.

Stiamo parlando, come sapete, di Stefano Bettarini, che doveva entrare la scorsa settimana insieme a Giulia Salemi e Selvaggia Roma, ma così non è stato perché quest’ultima è stata trovata positiva al Coronavirus.

Come abbiamo detto, in molti dichiarando, che durante Buona Domenica, che andava in onda su Canale 5, tra Elisabetta e Stefano, sia successo qualcosa.

Una sorta di “passione travolgente” del quale, però, i due diretti interessati non hanno mai dato conferma o smentita.

Bisognerà quindi vedere cosa succederà una volta che Elisabetta, vedrà varcare la soglia del Grande Fratello da Stefano, e soprattutto cosa dirà, se fosse vero Pierpaolo.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia? Vi incuriosiscono questi nuovi inquilini?