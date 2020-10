È in arrivo a casa D’Urso una bimba che sta facendo molto felice la nota conduttrice, la quale ha pubblicato una foto piena di emozione

Barbara D’Urso è incontenibile, non sta in sé la bellissima presentatrice 63enne. Carmelita si sta preparando per diventare zia. Sua sorella, Eleonora D’Urso, sta per partorire nei prossimi giorni. Una ragione più che valida perché futura zia Barbara condividesse la bellissima notizia su Instagram, dove ha postato anche una foto della sorella con il meraviglioso pancione.

Con la nascita di Sofia alle porte, la futura mamma Eleonora ha scelto di farsi un regalo molto particolare. La sorella di Barbara si è infatti regalata un servizio fotografico di tutto rispetto. Un book che potrà sfogliare in futuro per ricordare questi momenti unici della gravidanza. Ma che può fin da ora condividere con i follower su Instagram, cosa che ha già fatto, e dove ha scritto anche un messaggio in cui non tace le preoccupazioni per un’andata in ospedale di questi tempi. “Non è un momento ottimale per partorire, ammette Eleonora, che sottolinea anche come Sofia, il nome scelto per la bimba, avrà come prima immagine “quella di un mondo infestato da mascherine”. E starà proprio a mamma Eleonora, come dice lei stessa, raccontare alla figlia “di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che, nonostante tutto, non smette di lottare!”. Un compito erculeo ma che auguriamo ad Eleonora che ci riesca in pieno.

Intanto zia Barbara ha voluto anche lei condividere la gioia della sorella e ha condiviso sul suo di profilo una delle foto più belle del servizio fotografico. “Sono quasi zia… ti amo”, si legge sul suo profilo. Eleonora non ha dubbi su zia Barbara, e ha voluto rispondere al suo messaggio con amore ed entusiasmo: “Grazie super sorella. Sarai una zia strafigherrima”. Il segno di un bellissimo rapporto che ora viene coronato dall’arrivo di Sofia.