Un’altra vip nel mirino del Covid, Ornella Vanoni dichiara su instagram: “mi ha presa, ma sto bene” – la foto nel suo letto.

La foto sotto le coperte

Anche la cantate Ornella Vanoni è stata colpita dal Covid19, è proprio lei a dichiararlo, come gli altri vip con un post su instagram. La Vanoni rassicura i suoi fans con questo messaggio: “Mi ha presa!, Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo”. Il post è accompagnato da una foto in cui la cantante è raffigurata sotto le sue calde coperte, si tira il lenzuolo fino a sopra la testa, come per far vedere che sotto quel pesante piumone è al sicuro. Ovviamente tutti i suoi fans, hanno subito commentato il post augurandole di guarire il più presto possibile.

La Vanoni implora i fans “Restate a casa”

Il 20 ottobre la Vanoni aveva pubblicato un post sul suo profilo instagram, una foto dei Pirelloni di Milano, in cui le luci accese delle finestre formavano la frase “state a casa”. La cantate voleva rassicurare i suoi followers di non avere paura del coprifuoco che lei l’aveva già vissuto e forse in modo ancora più spaventoso: “le parole hanno un peso, non bisogna avere paura di usarle quando servono “vedi coprifuoco“. Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevao cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perchè il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra“.

La Vanoni aveva poi commentato anche la situazione dei contagi in aumento in Lombardia “mi viene da piangere, non so più cosa dire siamo in guerra“, continuava a implorare le persone di stare a casa, utilizzando l’hashtag #iorestoacasa, ma per lei questo non è bastato, il virus come dice lei l’ha presa e come in guerra non fa sconti a nessuno.

Tutti i vip colpiti dal Covid

A quanto pare postare una foto su instagram in cui si dichiara di essere positivi al coronavirus sta diventando una moda. La Vanoni non è la prima a postare sui social il suo stato fisico dopo aver scoperto di essere positiva al covid. Tra i tanti volti noti ricordiamo Rocco Siffredi, che ha contratto il virus insieme alla sua famiglia, Gerry Scotti anche lui ha annunciato di essere positivo al covid tramite instragram come Carlo Conti, Fabrizio Corona, Marracash, Piccone, Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Selvaggia Roma e molti altri.

Ovviamente per il momento tra i volti noti della tv nessuno sembrerebbe avere sintomi gravi, sono tutti sotto controllo medico. Non ci resta che augurare a Ornella Vanoni e a tutti gli altri una pronta guarigione.