Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono usciti allo scoperto: la coppia infatti è stata paparazzata in Franciacorta durante il loro primo weekend romantico insieme.

Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore con Carlo Gussalli Beretta?

Una nuova coppia è stata al centro degli ultimi gossip in questa settimana: si tratterebbe proprio di quella formata da Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, Giulia e Carlo, dopo una frequentazione tenuta lontana dai riflettori, hanno deciso di uscire allo scoperto. Infatti i due sono stati paparazzati in un noto resort in Franciacorta dove hanno passato insieme un weekend romantico.

Ancora nessuna smentita e nessuna conferma è arrivata da parte dei diretti interessati che, pur essendo arrivati separatamente al resort, sono andati via insieme. Sul settimanale “Chi” infatti, si legge che dopo la cena romantica, Giulia avrebbe raggiunto Carlo in camera sua, dove i due avrebbero quindi passato la notte.

Andrea Damante commenta la relazione tra la sua ex fidanzata e il suo (ex) amico

Andrea Damante durante l’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su canale 5, ha deciso di commentare la nuova frequentazione tra la sua ex fidanzata Giulia De Lellis e il suo (ex) amico Carlo Gussalli Beretta. Il dj infatti, dopo aver confermato la rottura definitiva con l’influencer, ha dichiarato che la loro storia ha iniziato ad avere dei problemi in estate “quando abbiamo preso una casa a Forte dei Marmi, insieme ad altri amici tra cui Carlo (Gussalli Beretta ndr.)”.

Damante poi, per mettere fine ai vari rumors, ha voluto subito chiarire il suo attuale rapporto con Beretta: “Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. A me con le fidanzate dei miei amici porprio non mi sale. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima“.

E riguardo le varie insinuazioni di un ipotetico tradimento da parte di Giulia nei confronti di Andrea, il “Dama” ha precisato: “Confido nella loro correttezza. A questo punto spero che sia un grande amore“.

Anche Giulia però ha voluto risponde a chi l’ha accusata di aver tradito Damante con il suo amico. Così l’influencer sui social ha scritto: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego…Tra un’illazione e una domanda c’è differenza”.