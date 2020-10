Svelato il mistero di chi tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma ha contratto il Corona Virus. Tutti e tre i futuri concorrenti avevano dichiarato di essere negativi. Chi mente?

Lunedì scorso era prevista l’entrata di tre nuovi “vipponi” all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Appena iniziata la diretta condotta da Alfonso Signorini è arrivata la notizia che l’ingresso dei 3 personaggi televisivi era stata rimandata per un caso positivo di Covid 19.

I tre concorrenti Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma non hanno potuto varcare la celebre porta rossa ma per questioni di privacy non era stato reso noto quale dei Vip fosse stato contagiato e in che stato di salute fosse al momento.

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni degli interessati che per mezzo dei social hanno voluto tranquillizzare i numerosi fan del reality show.

La cosa strana che ha mandato il tilt il web è che tutti e tre i futuri concorrenti hanno dichiarato di non essere positivi al tampone.

La prima è stata Selvaggia Roma che intervistata da una giornalista dell’Adnkronos aveva fortemente negato di aver contratto il virus. Successivamente Stefano Bettarini e Giulia Salemi sul Instagram hanno rivelato l’esito dei loro tamponi, sottolineando di essere negativi. “Ciao a tutti. Posso rassicurarvi che io e Giulia Salemi siamo negativi! E sereni dal 17 ottobre. Sia ben chiaro”, ha scritto l’ex calciatore. “Ciao a tutti, Volevo rassicurarvi che io sto bene e sono tornata in albergo dove sono in isolamento dal 17 ottobre. Il mio tampone è negativo. Attendo serenamente le decisioni della produzione del Grande Fratello”, gli ha fatto eco l’italo-persiana.

Ora però è arrivata una seconda confessione di Selvaggia Roma: “Ciao ragazzi, è arrivato il momento di fare chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid, pur avendo una carica virale molto bassa”, ammette l’ex concorrente di Temptation Island. “Mi volevo scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos con cui, presa dallo spavento e alla sprovvista, ho negato” sottolinea.

Mistero svelato dalla ex-concorrente di Temptation Island. Aspettiamo adesso l’entrata in casa venerdì prossimo degli altri due concorrenti e appena possibile quello della bella Selvaggia.