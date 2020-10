Il conduttore di Tale Quale show ha pubblicato un post sul suo profilo instagram dove dichiara di essere positivo al coronavirus

La dichiarazione di Carlo Conti sui social:

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico.” Con queste parole il conduttore di Tale e Quale Show, comunica tramite il suo profilo privato di instagram, di aver contratto il Covid-19.

Carlo Conti per il momento non presenta sintomi gravi, infatti continuerà comunque a condurre comodamente da casa il suo programma, Tale Quale Show, che andrà in onda venerdì sera su rai1.

Per il momento il presentatore di Rai1 è costretto all’isolamento nel suo appartamento a Firenze, ma è sotto controllo medico, nel caso in cui dovesse peggiorare.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, i collaboratori di Carlo Conti, dopo aver effettuato il test sierologico, sembrerebbero non aver subito alcun contagio.

I messaggi di incoraggiamento dei fans:

La notizia inaspettata della positività al coronavirus di uno dei conduttori più amati dal pubblico, ha fatto sicuramente scalpore, infatti continuano i commenti di incoraggiamento e di pronta guarigione, sotto il post su instagram.

“Mi dispiace, allora niente tale quale show domani?” “in bocca al lupo mi raccomando guarisci presto” “Forza Carlo ti aspettiamo”

Ma anche tantissimi dei suoi colleghi dello spettacolo hanno lasciato un messaggio di vicinanza

Gerry Scotti anche lui positivo al Covid gli scrive “un’altra cosa in comune! Forza Carlo, ti abbraccio! Anche Cristiano Malgioglio vuole far sentire la sua vicinanza “Amico mio dolcissimo.. tranquillo”.