GF Vip, Matilde Brandi spiega il video della discordia: “è solo un gioco”

L’ex concorrente rompe il silenzio dopo il messaggio ha fatto scoppiare il putiferio nella casa di Cinecittà

Dopo che Matilde Brandi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip è successo di tutto. L’ex concorrente ha voluto mandare un messaggio video agli ex compagni di casa, ed è stata molto dura con Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La showgirl, una delle concorrenti più amate della quinta edizione del programma di Alfonso Signorini, ha infatti avuto i suoi problemi nella casa di Cinecittà. Per questo dopo aver lasciato la casa, ha voluto inviare il videomessaggio, che però fatto scoppiare il putiferio tra i concorrenti. Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci si sono addirittura insultati. Loro infatti hanno due prospettive molto diverse rispetto il messaggio ricevuto dalla Brandi. All’influencer milanese la showgirl eliminata non va giù. Le da della falsa e dice che lei ha decantato la sua ‘finta sincerità’ per giorni e giorni. Gregoraci invece non ha mai smesso di sostenere la Brandi, che per lei è una amica, e non accetta che Zorzi si permetta commenti sulle scelte che ha fatto.

Inoltre, la lite furiosa che è scoppiata dopo il video mandato da Brandi ha intaccato anche, e non di poco, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti infatti non ha voluto prendere una posizione netta, deludendo l’influencer, che ha paura che il gieffino lo usi e si approfitti della sua visibilità, che è innegabile. A causa del clima che si è creato tra i concorrenti, la Brandi ha voluto spiegare meglio le parole rivolte ai suoi ex compagni.

“Cercherò di spiegare per l’ennesima volta la mia strabenedetta coerenza: i messaggi che ho mandato ieri nella casa erano senza cattiveria come invece alcuni hanno insinuato! Stasera spiegherò che erano anche detti in modo appositamente ironico: con Maria Teresa era simpatico anzi alla fine gli ho detto di trovare un colpo di scena per ravvivare un po’ la casa ! A Stefania ho ridetto sempre le stesse cose che secondo me il gioco ha prevalso più sull’amicizia ( ma mica l’ho insultata) a Guenda anzi gli ho fatto un complimento dicendogli che può parlare di Dante e Leopardi ma che lo faccia perché’ le danno del comodino ( io non l’ho fatto ricordate?) altrimenti rimane solo la figlia di Maria Teresa cosa c’è di male??? Tommaso sa perfettamente perché glielo ho detto sempre che a volte dovrebbe lasciare più spazio agli altri ma l’ho sempre ribadito!! Perché mi viene a dire che sono falsa cattiva e poi addirittura stravolgere la verità e dirmi che sono una str***a e che gli sto sul ca**o. Mi sembra esagerato perché io non ho offeso nessuno! Anzi ero felice di mandargli a tutti quei messaggi non per niente cattivi! Questo a spiegare anche che i commenti offensivi nei miei riguardi spesso sono davvero gratuiti e fanno male perché io non ho mai detto cattiverie del genere! Detto questo stasera lo spiegherò bene! Aggiungo che state esagerando anche nei confronti della povera Elisabetta! Questo è solo e semplicemente un gioco e tale deve rimanere.

La showgirl ha confermato così che le sue intenzioni erano buone, ma erano state travisate da Zorzi e da altri. Brandi continua a difendere Gregoraci dall’influencer, molto aggressivo. Caratteraccio il ragazzo, verrebbe da dire.