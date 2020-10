Amici di Maria de Filippi: Vi ricordate di Anbeta? E’ completamente cambiata!

Vediamo insieme come è cambiata nel tempo, la bellissima Anbeta, bravissima ballerina del programma Amici di Maria De Filippi.

Lei è stata una ballerina, che poi è diventata professionista, per quanto riguarda il programma Amici, stiamo parlando di Anbeta.

Vediamo insieme cosa è successo negli anni.

Amici di Maria de Filippi: Vi ricordate di Anbeta? E’ davvero cambiata!

Lei faceva parte della seconda edizione del programma condotto da Maria De Filippi, dove vengono scoperti nuovi talenti, e stiamo parlando di Anbeta Toromani.

Una bravissima ballerina di danza classica, che arrivò anche al secondo posta della finale del programma Amici.

Sono passati, molti anni dalla sua partecipazione, e nel corso degli anni è davvero cambiata, diventando molto sensuale ed affascinante.

In quella edizione di Amici, Anbeta, era davvero molto apprezzata sia da Alessandra Celentano che da Rossella Brescia, perché per loro era davvero la ballerina in tutto e per tutto.

Come sappiamo, Alessandra Celentano, non è sempre molto gentile con i suoi allievi, ma aveva un rapporto particolare con lei, per via della sua bravura.

In questi anni, da quando è uscita dal programma Amici, Anbeta ha fatto tantissima strada, iniziando come professionista proprio nella scuola di Maria De Filippi.

Ma dopo alcuni anni, abbandonò per intraprendere nuove strade, sempre nel mondo della danza.

Dal suo profilo social, possiamo vedere che con il passare degli anni è anche cambiata a livello d’ immagine, diventando molto più sensuale ed intrigante rispetto a prima.

E voi cosa ne pensate di questa trasformazione di Anbeta? Vi ricordavate la sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi?