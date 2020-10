Antonella Mosetti protagonista sul web: la showgirl fa impazzire i follower a suon di foto e video che mettono in primo piano le sue curve

La showgirl riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione con dei post che esaltano la sua bellezza ma anche la sua forte sensualità. Non è certamente una novità questa per lei, che da sempre ama provocare anche attraverso il web. I suoi post raccolgono consensi ed anche forti critiche, forse eccessive. Sta di fatto che la bellezza romana non riesce proprio a tenersi lontana dal web. Con Instagram che rimane il suo luogo preferito. Tanti i post che riesce a pubblicare ogni giorno, attività che la fa apparire come uno dei personaggi pubblici che maggiormente si dedicano al profilo social condividendo tanti momenti della giornata con i follower. Che nella maggioranza dei casi mostrano il gradimento di quello che pubblica nei suoi confronti. Una soddisfazione per lei che ne ha compiuti di passi da quando giovanissima appariva in televisione nel programma di Boncompagni “Non è la Rai”. Una carriera nello spettacolo e nella televisione la sua tra alti e bassi. La certezza che la showgirl può avere è quella della sua forte sensualità che è evidente anche a 45 anni.

Come detto su web il successo di Antonella Mosetti è forte, con i follower che impazziscono per il suo fisico perfetto e per le sue curve. Che riescono costantemente a catturare l’attenzione dei suoi fan, che da anni la supportano nelle sue scelte e nei suoi percorsi artistici. Adesso che sta tornando anche con l’aspetto di un tempo, fa ancor di più impazzire i suoi ammiratori. Infatti, dopo qualche errore di troppo nella scelta di accorgimenti di chirurgia estetica, poco a poco sta trovando la sua naturalezza del viso. Per la gioia dei follower che possono adesso ammirarla anche in tutta la sua bellezza. Come detto la showgirl romana è molto attiva sul web, con tantissime foto e video che infiammano il web. E che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Nell’ultimo video, ma se ne potrebbero prendere ad esempio anche tanti altri, ha mostrato per l’ennesima volta la sua esplosività fisica. Con il lato a in primo piano ed il fisico perfetto che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Che adesso si dicono pazzi di lei, anche con commenti che mostrano la loro passione nei suoi confronti. Migliaia le visualizzazioni al video, come tanti sono stati anche i like ed i commenti. Uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Una dea di bellezza scesa dal cielo tra noi comuni mortali! Complimenti”. Messaggio che è piaciuto alla diretta interessata che riesce ad avere un rapporti diretto con i follower, a volte anche litigando con chi la critica. Il post lo abbiamo pubblicato sotto, con i commenti che lasciamo a voi.