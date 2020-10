Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore a Ballando con le stelle, a livello medico, questa volta Elisa Isoardi ha un problema.

Il programma condotto dalla super amata Milly Carlucci, è davvero molto molto amato e seguito da vari anni, stiamo parlando ovviamente di Ballando con le stelle.

Vediamo che cosa è successo questa volta, a livello medico.

Ballando con le Stelle nuovo problema medico: questa volta per Elisa Isoardi

Il programma del sabato sera di Rai1, riesce sempre a fare dei buonissimi ascolti, ma come sappiamo, questa edizione è stata un po’ sfortunata.

Ballando con le stelle, doveva andare in onda a marzo, ma è stato spostato a causa della pandemia per Coronavirus, ancora in corso.

Successivamente Samuel Peron, ed altri partecipanti, hanno contratto il Covid-19, Todaro è stato operato d’appendicite, e per questo motivo la sua bella ballerina Elisa Isoardi ha ballato da sola per un sabato.

Successivamente, Rosalinda Celentano si è fatta male ad un ginocchio e per Alessandra Mussolini è uscito il sangue dal naso.

Sembrava tutto finito lì, ma purtroppo non è così, perché la bellissima Elisa Isoardi ha avuto un problema al piede.

Ovviamente, la bella Elisa si è recata immediatamente dai fisioterapisti ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Loro sono i nostri angeli. Io non li vedevo da due settimane, ed ero felicissima, poi dopo la costola cosa abbiamo qui? Il tendine d’Achille! via piace come cosa? bene, crepi il lupo e viva il lupo!”

Quindi, secondo voi, riuscirà la bellissima Elisa a partecipare alla puntata di questa sera del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle?