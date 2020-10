Taylor Mega nuda dall’estetista: i follower di Instagram pazzi di lei

Taylor Mega ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza la sua carica sexy con un selfie dall’estetista

La web influencer ha infiammato i suoi follower con degli scatti bollenti che hanno fatto il giro del web. Non è la prima volta che accade che la bellezza friulana riesce a mettersi in evidenza sui social. Instagram è il suo habitat naturale, dove riesce ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Con il rapporto diretto con i follower che la esalta ancora di più. Tante le provocazioni per l’influencer che non si ferma nemmeno davanti alle critiche più feroci. In passato è finita nella bufera per degli atteggiamenti ambigui, in particolare per un dito medio di fianco ad una camionetta della polizia. Foto pubblicata su Instagram e che le procurò parecchie noie. Anche se lei dal primo momento ha negato di rivolgersi con il suo gesto alle forze dell’ordine. Nelle ultime ore ha scatenato le fantasie dei follower con delle foto sena veli e bollenti. E che hanno messo in evidenza il suo fisico perfetto e delle curve che non sono passate in secondo piano. Insomma, scatti che hanno catturato l’attenzione del web per l’ennesima volta. Sdraiata su un lettino della sua estetista, si è mostrata praticamente semi nuda con gli slip e le mani a coprire le curve. Scatto che come detto ha fatto il giro del web in pochi minuti, e che ha scatenato i follower che hanno potuto ammirare le sue grazie. Taylor Mega ha mostrato ancora una volta le sue potenzialità sul web, anche se ci sono spesso per lei delle feroci critiche anche per quel che riguarda l’aspetto fisico. Tanti i follower che l’hanno accusata di non avere curve e di essere piatta. Accuse che a colpi di post ha rispedito al mittente.