I due ex gieffini si sono ricongiunti e ora sono felici. Il loro desiderio? Costruire una famiglia

Non è una storia priva di difficoltà. Si potrebbe dire proprio il contrario in quanto è nata proprio in un momento delicato. Ma poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato il meglio di loro e la storia di amore tra i due procede a gonfie vele. L’ex gieffina aveva infatti vissuto momenti brutti alla casa del Grande Fratello. La sua permanenza nel reality di Canale 5 è durata meno del previsto, e la siciliana, che ha pronunciato una frase irrispettosa nei confronti di Andrea Denver, è stata espulsa. “Un Buscetta”, aveva detto allora, rivolgendosi al concorrente. L’espressione non è passata inosservata, e anche se Incorvaia ha chiesto subito scusa, aveva già destato scalpore. Dal canto suo, Paolo Ciavarro, è rimasto nella casa fino alla fine. Quando è uscito, si è ritrovato in un paese in preda all’emergenza coronavirus, e – ironia della sorte – si è dovuto chiudere a casa come altri milioni di persone, a causa del lockdown. Ma i due innamorati hanno resistito, si sono potuti ricongiungere, e ora vivono una storia da sogno. È vero che l’amore va avanti da soli pochi mesi, ma sembra destinata a durare. Infatti l’influencer ha dichiarato che il suo desiderio è quello di “mettere su famiglia”.

Incorvaia, 40 anni compiuti da pochi, l’11 ottobre, è grintosa e felice, e si vede in grandissima forma nelle foto scattare dal settimanale Chi, a cui l’ex gieffina si è raccontata, dichiarando anche di aver raggiunto una stabilità fisica ed emotiva che la rende una donna felice delle sue scelte. Ciavarro è più giovane di undici anni, ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro. E ora, si sentono entrambi pronti a dare alla luce il frutto del loro amore.