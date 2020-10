Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Alfonso Signorini, nelle ultime ore che ha lasciato senza parole per il prossimo ingresso al GF Vip.

La casa più spiata d’Italia, è sempre al centro dell’attenzione mediatica, perché succede sempre qualche cosa di particolare.

Ma vediamo insieme, che cosa ha dichiarato direttamente il padrone di casa, Alfonso Signorini, per quanto riguarda il prossimo ingresso nella casa.

GF VIP scoop: arriva nuovo concorrente nella casa per Tommaso Zorzi

La dichiarazione, o meglio lo scoop, arriva direttamente da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip.

Il programma, ormai, ci ha abituato a mille colpi di scena, uno più inaspettato dell’altro, ed ad oggi c’è stato un abbandono e due squalifiche.

Ma torniamo alle dichiarazioni di Alfonso, fatte durante Casa Chi, ovvero la trasmissione social di Chi, che va in onda in esclusiva su Facebook ed Instagram, e che va in onda verso le otto di sera.

Le parole usate da Alfonso Signorini, e riportate da Giornalettismo, sono state le seguenti:

“Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip…È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”

Questo non ingresso nella casa più spiata d’Italia, ancora non si sa bene quando accadrà, forse nelle prossime due/ tre settimane, anche perché i concorrenti, prima di entrare devono fare la quarantena.

Come riportato anche da Giornalettismo, sono iniziate a girare davvero moltissime voci, ma in molti si sono soffermati su un probabile nome, ovvero Claudio Sona, un ex tronista del programma pomeridiano Uomini e Donne.

Claudio e Tommaso, sono amici, e sembra anche che questa estate hanno passato le vacanze insieme, e l’ex tronista non dovrebbe essere più fidanzato.

E voi cosa ne pensate di questa rivelazione fatta da Alfonso Signorini per il prossimo ingresso nella casa del GF Vip? Conoscete il tronista Claudio Sona?