Elena Morali, bellissima e in forma fisica smagliante, ha postato una foto su Instagram che è stata una provocazione per i suoi follower

La showgirl è stata molto attiva sui social nelle ultime settimane. Non solo per smentire una crisi con io compagno Luigi Favoloso, ma anche per mettere in risalto le sue qualità fisiche. Che sono molto apprezzate dai suoi follower di Instagram, ma anche da tutti i telespettatori che ne apprezzano gli interventi televisivi. Non è la prima volta che accade che la showgirl riesce ad ottenere numeri importanti sui social, soprattutto per le sue doti fisiche. Non da trascurare anche le questioni personali che hanno avuto un forte impatto nel suo recente passato e nel presente. La rottura con il comico Scintilla e gli strascichi per un storia di tradimento che vedeva coinvolte due persone non è stata una bella parentesi della sua vita. Poi la relazione con Luigi Favoloso, personaggio chiacchierato nei salotti del gossip e nelle trasmissioni televisive, hanno portato Elena Morali al centro dell’attenzione dei social ma soprattutto del mondo del gossip. Tanto che la critica ha sempre avuto forti dubbi sull’autenticità della loro relazione. Che poteva sembrare solo una pubblicità per entrambi. I diretti interessati hanno più volte ribadito l’autenticità della loro storia che promette bene. Ma l’assenza misteriosa di Favoloso dalla scena ha fatto insospettire il web ed il mondo del gossip. In ogni caso la showgirl, oltre a smentire tutte le ipotesi di rotture, non ha tenuto troppo conto delle critiche. Ed ha portato avanti la propria linea. Con tantissimi post su Instagram che hanno messo in evidenza le curve bollenti della showgirl che ha fatto perdere la testa, anche con la sua ironia, i follower di Instagram. Cosa che è accaduta con l’ultimo post che ha evidenziato il fisico perfetto e le curve della showgirl, che però ha voluto scherzare con i follower. Davanti al Duomo di Milano ha così commentato: “Il Colosseo di notte è sempre molto emozionante !!! 🏛😍”. Foto ironica ma che ha evidenziato il suo fisico perfetto che ha fatto sognare i follower.