Anna Tatangelo, la decisione drastica che stupisce i fan: “C’era una volta”

Anna Tatangelo ha preso una decisione drastica nelle ultime ore. I follower sono rimasti senza parole per questo suo atteggiamento

La cantante ha stupito tutti i suoi follower per una decisione improvvisa ed inaspettata. Il suo profilo Instagram è apparso completamenti diverso da come era fino a qualche giorno fa. Ed il volere è stato della diretta interessata che ha adottato una decisione perentoria. Netta con il suo passato. Infatti ha cancellato tutte le foto che erano state caricate sulla pagina ufficiale. Adesso capeggia solo un unico post in nero con la scritta bianca “C’era una volta”. La decisione fa pensare ad un rinnovamento del suo profilo, con il taglio netto con il passato che può avere anche un valore simbolico che potrebbe lasciare spazio a vari tipi di interpretazione. Il primo pensiero che arriva alla mente è quello della separazione con l’ex marito Gigi D’Alessio, e magari di una nuova presenza maschile nella sua vita. La storia con il cantante napoletano è stata lunga e travagliata, con il secondo tentativo di tornare insieme che è fallito. Anche se i rapporti con i due sono rimasti di amicizia per il bene del figlio Andrea. Poi le strade di Anna Tatangelo e di Gigi si sono separate. Che possa significare questo il taglio con il passato? Non possiamo dirlo, sta di fatto che per un po’ il profilo della cantante rimarrà vuoto. In attesa di una semplice ristrutturazione? Sappiamo che non è la prima volta che l’artista di Sora adotta questa strategia, un nuovo look per l’immagine del suo profilo Instagram che conta ben 1,6 milioni di follower che stravedono per lei sia per l’artista che rappresenta che per la donna che è. Infatti ci sono tanti follower che la amano e l’apprezzano per il suo fisico perfetto e le sue curve che fanno perdere la testa.