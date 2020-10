Botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sulla gestione dell’emergenza Covid. Secondo il segretario PD, con il Centrodestra al Governo l’Italia “sarebbe un paese morto“.

Dal palco di Legnano, dove si stava tenendo un comizio a sostegno del candidato sindaco, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha duramente attaccato il suo omologo leghista Matteo Salvini. Secondo il presidente della regione Lazio, l’Italia sarebbe stata gravemente in pericolo se al Governo, durante l’emergenza coronavirus, ci fossero state le forze di opposizione: “Se avesse vinto il nazionalismo, la Lega di Salvini, oggi l’Italia sarebbe un paese morto, senza speranza“. Un ragionamento che Zingaretti aveva già proposto in passato, con toni anche più duri, in occasione della serata di apertura della Festa dell’Unità di Bologna.

Come spiega Fanpage, il segretario dem ha poi rivendicato la buona gestione dell’emergenza da parte dell’Esecutivo: “Siamo stati più bravi di altri Paesi, come governo e classi dirigenti, a governare il Covid. Dove governavano le destre hanno fatto disastri”. Non sono mancati, tuttavia, ulteriori attacchi alle forze di Opposizione: “La destra fa campagna elettorale con slogan, odio e, in alcune zone, con rigurgiti neofascisti inquietanti come è accaduto in Toscana. Non si può fare la campagna con il ‘boia chi molla’. Non c’è più il centrodestra degli ultimi venti anni, che pure non ci piaceva, ma ora lo scontro è tra le forze progressiste e dall’altra parte l’estrema destra“.

Una serie di attacchi non sono passati inosservati e che hanno immediatamente scatenato la reazione di Matteo Salvini, riportata anche da Open. Ospite della trasmissione Stasera Italia, il leader della Lega ha infatti replicato alle accuse: “Che pena, che squallore con 35 mila morti, che schifo… Sei in una terra che ha sofferto, che ha pagato, con medici, con mamme e papà che non hanno rivisto i nonni e i figli, che si sono rimboccati le maniche, che è ripartita e che chiede solo di essere lasciata tranquilla e vai a fare il comizio dicendo che se avesse vinto Salvini l’Italia sarebbe morta? Che schifo, e non solo dal segretario del Pd, anche dal governatore del Lazio. Ma quando si occupa della sanità di Roma e del Lazio?“.

Lorenzo Palmisciano

Fonte: Fanpage, Open