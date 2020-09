GF Vip, lite spaventosa  tra Franceska e Dayane Mello: “Ti rovino” (Video)

Sale la tensione tra Franceska Pepe e Dayane Mello. La sudamericana scaraventa a terra il beauty della modella ligure: “Ti rovino io le tue cose”.

Tante emozioni nella casa più amata e sbirciata dagli italiani. Se c’è chi se la passa benissimo tra coccole nel lettone e possibili nuovi amori, come Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, c’è chi invece la pace non la riesce proprio a trovare. E stiamo parlando, in questo caso, di Franceska Pepe e Dayane Mello. La tensione tra la Pepe ed altri concorrenti, tra cui, Zorzi, Stefania Orlando e appunto la sudamericana Dayane Mello, era già nell’aria. A quanto pare non mancano le occasioni per trasformare queste tensioni in piccoli contrasti o, come è successo ieri, in vere e proprie faide.

Tutto è cominciato quando, nella sala da bagno, la Pepe ha puntato il dito contro Adua Del Vesco , accusandola di aver toccato il suo beauty. Cosa che l’attrice ha negato immediatamente. Allora Dayane Mello non ha resistito e si è messa in mezzo, chiedendo alla Pepe perché mai le fosse passata per la testa una tale idea. Ma forse la Mello si era già data la risposta da sola. Almeno questo ha fatto intendere il suo gesto rabbioso. La sudamericana infatti, senza attendere la risposta della modella ligure, ha rovesciato il famoso beauty oggetto della contesa, facendo cadere a terra tutti i trucchi della Pepe. “Ti rovino io le tue cose adesso…” ha urlato Dayane furibonda, che in un certo senso ha preso le difesa della Del Vesco.

Franceska però ha scelto una reazione molto composta. “Ti devi far curare”, ha risposto alla Mello. Anche se la cosa è finita lì, c’è da aspettarsi che stasera i concorrenti finiscano per tirare fuori l’episodio. E forse non solo questo, perché la Pepe sta diventando una vera protagonista di piccoli malesseri. Alcuni giorni fa la Orlando ha inveito dopo che la Pepe aveva insinuato che la Orlando avesse nascosto del cibo in camera da letto, questa le ha inveito contro, a tavola. Che soffra di manie di persecuzione la modella ligure?