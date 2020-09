Antonino Spinalbanese presenta i suoi amici a Belen, ma lei non ricambia e tira i freni

Estate turbolenta per Belen e Cecilia Rodriguez, a causa dei problemi di cuore con Stefano De Martino la prima e Ignazio Moser la seconda. Le due sono ora tornate a Milano e hanno entrambe ritrovato la serenità. Ma Belen, dicono gli amici, ha troppa paura…

E’ stata paparazzata accanto a sua sorella Cecilia Rodriguez. Belen Rodriguez, nelle foto diffuse dal settimanale Oggi, è apparsa davvero magrissima, più del solito; e scura in volto. Più serena Cecilia, che è tornata a sorridere accanto al suo Ignazio Moser. Per le due Rodriguez sono state settimane turbolente, la maggiore a causa dell’addio a Stefano De Martino; la minore a causa della crisi con Moser. E se Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, la sorella è tornata a fare coppia fissa con Ignazio Moser. Le due sono rientrate a Milano e sono apparse serene e inseparabili, forse unite dalle prova d’amore che hanno affrontato quasi simultaneamente. Intanto, il nuovo flirt di Belen Rodriguez con il giovane hairstylist di Coppola Antonino, sembra andare bene e proseguire. Lui la raggiunge a casa ormai tutte le sere, finito il lavoro. Il colpo di fulmine scattato questa estate è insomma sfociato in una storia che sembrerebbe essere destinata ad andare avanti anche questo autunno. Ancora il settimanale Oggi ha pizzicato i due insieme a Milano, in un ristorante di via Solferino.

Eppure, sembra che la showgirl stia rallentando con Spinalbese, causa la troppa paura di una nuova delusione d’amore. “Lui le sta presentando i suoi amici. Anche se è difficile che la prossima tappa siano i parenti”, si legge sul settimanale. La sofferenza causata da Stefano De Martino, insomma, è così grande che Belen va pianissimo, fa un passo alla volta e ci va cauta con le nuove frequentazioni. Non ha intenzione di correre con Spinalbese, insomma, anche per evitare che il piccolo Santiago possa legarsi a qualcuno nuovamente, salvo poi vederlo sparire.

Fonte: Oggi