Sulla storia tra Viola Valentino, Francesco Mango e Simona Calderone, Barbara d’Urso ha sentito delle cose inquietanti a Pomeriggio 5

Giornata calda all’interno di Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nel corso della trasmissione di ieri si è parlato non solo del flirt – ancora presunto – tra Soleil Sorge e Marco Zanotti, ma anche del trio amoroso tra Viola Valentino, Francesco Mango e Simona Calderone. La bellissima conduttrice ha ricevuto nei suoi studi la Calderone, che sostiene di essere la ragazza del fidanzato di Viola Valentino. Sulle testimonianze di Simona, Barbara d’Urso sembra essere scioccata. “Mi ha portato cose inquietanti”, ha confessato la conduttrice, chiedendo poi alla ragazza: “È vero che Viola ti avrebbe chiamato per insularti e che lui, a tarda notte, ti avrebbe detto che ti sarebbe passata sopra come un carro armato?”.

Ma dove si trovi la verità in questa storia intricata è molto difficile da capire. La cantante ha giurato a Barbara d’Urso che non l’ha presa in giro riguardo le foto e via dicendo, ma la situazione appare, senza dubbio, ancora molto offuscata alle persone presenti in studio e anche ai telespettatori. Ci sarebbe bisogno di un confronto diretto, di un incontro a tre per chiarire definitivamente la situazione? È possibile. Da parte sua, Calderone si è detta ancora innamorata Mango, malgrado la tensione della vicenda. Ma non accetta in nessun modo di fare la parte della cattiva. “Non sono la causa dei loro problemi, ma il sintomo”, ha detto Simona, che rifiuta qualunque ricerca di attenzione da parte dei media o dei social. “Non sono venuta qua per visibilità”, si è sfogata.

Barbara D’Urso comunque ha voluto dire la sua sul comportamento della Calderone, ed è stata molto schietta nel dare il suo giudizio: “Non condivido una storia d’amore con la persona di un’altra”. Niente perdono per la ragazza: “Tu hai sbagliato”, ha concluso la conduttrice.