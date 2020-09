Andrea Iannone su Instagram: parole dolcissime per la ex Belen Rodriguez

Anche se si sono lasciati da tempo, Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno formato una bella coppia. Che il pilota non dimentica, e tesse le lodi della ex su Instagram

Belén Rodriguez sembra aver dimenticato l’ex Stefano De Martino, da cui si è separata dopo una burrascosa estate in cui non sono mancati neanche i gossip su una presunta storia clandestina di lui con Alessia Marcuzzi. La modella argentina si è vista infatti felice con quello che sarebbe il suo nuovo compagno, il parrucchiere 26enne Antonio Spinalbese, presente anche alla festa di compleanno di Belen lo scorso fine settimana. Pure De Martino, che ha tanto fatto soffrire la bellissima showgirl, sembra aver già trovato un’altra strada, ributtandosi tra le braccia della sua ex Gilda Ambrosio, l’influencer che aveva frequentato qualche anno fa.

E fra tutti gli amori passati e presenti della diva, ora spunta anche Andrea Iannone, con cui Belen ha fatto una coppia molto bella, che è stata alle prime pagine dei settimanali rosa a lungo. E anche se la storia è finita da un bel po’ di tempo, il pilota di Moto Gp sembra non aver del tutto dimenticato la sua ex, a chi dedica delle parole dolcissime su Instagram. Parole che ci ricordano anche come i due fossero innamorati quando stavano insieme, e che fanno capire che il tempo passato non ha affievolito il sentimento profondo che Iannone ha provato per la sua amata. Amata di cui il pilota ancora tesse le lodi su Instagram, dove ha scritto: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della sua vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”. Se non è eterno l’amore, Iannone prova che l’amicizia e l’ammirazione possono esserlo.