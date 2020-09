Laura Chiatti protagonista su Instagram con un post che mette in risalto le sue curve che non lasciano indifferenti i suoi follower

L’attrice ha esaltato il web con uno scatto che ha evidenziato le sue curve che non sono passate inosservate. Sempre bella e sensuale, la moglie di Marco Bocci ha un grande seguito anche sui social. Diventata famosa grazie alle sue prime apparizioni nella soap “Un posto al sole”, si ricorda però il suo successo nel film “Ho voglia di te” con Riccardo Scamarcio. Da quel film l’attrice ha spiccato il volo per una carriera ricca di successi che l’hanno portata ad essere definita come una delle bellezze principali nel panorama artistico italiano. Come detto resta attivissima sui social, con i suoi post che raggiungono in poco tempo numeri importanti ad ogni sua pubblicazione. Grazie ai suoi follower (un milione sulla pagina), la sua popolarità anche su Instagram è molto alta. Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate in Italia. Brava e bella, spesso fa perdere la testa ai suoi ammiratori del web con degli scatti che evidenziano le sue qualità fisiche. Cosa che è successa anche con la pubblicazione dell’ultimo post che ha fatto impazzire i follower. La scollatura del selfie scattato dall’alto ha esaltato il primo piano e la sua bellezza. Ma anche il suo décolleté che come detto non è passato affatto inosservato. Tantissimi i complimenti per lei, con migliaia di like e di commenti che hanno certificato l’amore dei follower nei suoi riguardi. Una passione che è rimasta inalterata nel corso degli anni, e che è cresciuta anche sui social con i follower che hanno apprezzato le sue qualità. Con le doti fisiche che fanno perdere la testa. Il post che ha pubblicato – e che riproponiamo sotto – è stato apprezzato anche da tanti personaggi pubblici e dello spettacolo. Il suo commento al post: “Pensa, credi, sogna e osa”.