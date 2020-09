Diletta Leotta è single e apre il suo cuore. “Riprendo in mano la mia vita”

Diletta Leotta racconta la sua vita sentimentale in occasione dell’uscita del suo libro “Scegli di sorridere”. Parla anche di Daniele Scardina, con cui aveva una storia d’amore. Ora la conduttrice riprende in mano la sua vita

Diletta Leotta racconta la sua vita sentimentale in occasione dell’uscita del suo libro “Scegli di sorridere”. Parlando anche per la prima volta della rottura con Daniele Scardina, con cui aveva una storia d’amore. “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo”, dice la bellissima conduttrice televisiva che ha lasciato Sky per andare a Dazn, con la prima giornata di campionato che è stata per lei la ripartenza. Sul perché abbia descritto nel suo libro Toretto come “il mio amore” nonostante la storia fosse finita? “In fondo – ha spiegato – quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”. Leotta, che è sempre stata fidanzata, adesso invece si ritrova single. Quasi una sfida per la giornalista appassionata di calcio, che ha dovuto trovare il coraggio di ritagliarsi uno spazio per conoscersi più profondamente e fare delle “scelte importanti”, dice, come riuscire a stare da sola a casa a vedere un film senza dover “rendere conto a nessuno”. Si riprende in mano così la sua vita la conduttrice, e smentisce perentoriamente qualunque voce su una possibile love story con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic . Per lei è una questione di principio. “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi”. E la giornalista dice di aver fatto una scelta lucida e coerente con i suoi valori, evitando così, nelle sue parole, di mettersi in “situazioni sbagliate”.

Anche se la conduttrice ora è concentrata sul lavoro, la sua bellezza fa sempre colpo sui tanti che la seguono. Giorni fa, ha pubblicato un post su Instagram e ha lasciato i suoi fans perplessi davanti alla sua bellezza. Con un look casual, Diletta ha giocato con i followers, commentando il post con un “On set” . Se si trattasse di un lavoro pubblicitario o di un progetto ancora più importante per lei, non possiamo ancora saperlo. Ma i suoi followers di certo continueranno a seguirla anche per scoprire cosa nasconde Diletta dietro al suo fascino.