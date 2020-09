Andrea Delogu ha postato un video su Instagram che l’ha sconvolta: la reazione della conduttrice ha stupito i follower

La conduttrice ha postato un video su Instagram che l’ha lasciata sconvolta. Impegnata tra set cinematografici ed altri impegni lavorativi, ha da poco terminato la sua esperienza alla guida di Uno Mattina Estate. Il pubblico televisivo stravede per lei. E non solo per gli aspetti fisici. Bella e con un fisico perfetto, ha dalla sua parte la simpatia e l’ironia che caratterizza i grandi personaggi dello spettacolo e della televisione. Per questo motivo i numeri che riesce a collezionare sono davvero importanti. Molto attiva sui social, anche su Instagram riesce ad attirare l’attenzione dei suoi follower non solo con la sua bellezza. Ma anche trattando con stile e signorilità alcuni temi di interesse generale. Il suo modo di interloquire con i fan è molto apprezzato. Infatti riesce a rispondere quasi a tutti, intervenendo sempre in modo pacato rifiutando qualsiasi volgarità o violenza verbale. Caratteristiche che proprio non le appartengono. Negli ultimi post che ha pubblicato su Instagram la conduttrice ha mostrato i suoi look per il nuovo film Divorzio a Las Vegas. Nell’ultimo video che ha pubblicato è rimasta a bocca aperta e sbalordita. Infatti le immagini che ha postato sulla sua bacheca non fanno riferimento a lei. Si tratta invece di sua nonna, con un video che è stato recuperato per lei da “Io chi sono”, e davvero sembra che si tratti della conduttrice. Immagini in bianco e nero che mostrano la sua somiglianza netta. Il video postato da Andrea Delogu è stato commentato dai suoi follower che allo stesso modo sono rimasti a bocca aperta. All’inizio pensavano ad uno scherzo, ma poi leggendo il commento della diretta interessata si è capito che si tratta di realtà. “Ragazzi sono sconvolta! Sono uguale a mia nonna nel 1971. O sembra solo a me? Grazie a @iochisono per aver recuperato il filmato. 😬”. Post che abbiamo pubblicato sotto per mostrare la grande somiglianza. Giudicate voi se vi sembrano la stessa persona.