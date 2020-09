Milly Carlucci in ansia: “Speriamo vada tutto bene!”

Vediamo insieme che cosa sta preoccupando in queste ultime ore la bravissima e super seguita Milly Carlucci.

Tra pochissimi giorni, andrà in onda la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Ma cerchiamo di capire che cosa la preoccupa.

Moltissimi telespettatori stanno aspettando l’inizio del programma, tanto amato e seguito, condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Il programma verrà cimentarsi in prove di ballo, personaggi famosi, che hanno iniziato ad allenarsi recentemente.

La bravissima e bellissima padrona di casa, Milly Carlucci, ha rilasciato una recente intervista alle pagine del giornale Nuovo.

Milly, ha dichiarato che sarà una edizione difficile a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso per il Coronavirus, ed ha ricordato anche che il programma era previsto per marzo.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Siamo pronti da marzo per andare in onda e ora speriamo che vada tutto bene…”

Milly ha continuato dicendo, che è molto contenta di poter andare in onda con il suo programma, ma che non è proprio molto semplice riuscire a fare tutto, proprio per i problemi, e le relative restrizioni, a causa del Covid-19.

Come tutti i programmi, o lavori, ci sono delle precise regole da rispettare, quindi viene rilevata la temperatura ogni giorni, prima che entrano in studio, e l’obbligo della mascherina anche durante le prove.

Un dubbio però assaliva tutti i telespettatori, ovvero se le esibizioni veniva fatte con la mascherina o senza, e Milly ha risposto anche a questa domanda.

Ha infatti dichiarato, che solamente nel momento dell’esibizione, possono togliersi la mascherina.

Siete anche voi in attesa della nuova stagione del programma Ballando con le Stelle? Quale coppia vi incuriosisce maggiormente?