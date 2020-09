Vediamo insieme per quale motivo Maria De Filippi si è scagliata contro un cavaliere del trono Over di Uomini e Donne.

La padrona di casa, Maria De Filippi, ha deciso di scagliarsi contro un cavaliere, perché secondo lei non si era comportato bene.

Vediamo meglio insieme cosa è successo.

Maria De Filippi si scaglia contro un cavaliere: “…Non puoi fare il santo!”

Qualche giorno fa è successo qualcosa di davvero particolare durante il programma Uomini e Donne, condotto dalla super amata e seguita Maria De Filippi.

Un cavaliere è riuscito a far perdere le staffe alla padrona di casa, e la cosa non è poi così semplice.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo, perché un cavaliere è uscito con ben 3 dame diverse, e per la precisione con Roberta Carlotta e Valentina.

E proprio su quest’ultima donna ha lasciato intendere alcune cose, non molto carine nei suoi confronti.

E proprio per questo motivo ha scatenato le ira di Maria De Filippi che ha dichiarato le seguenti parole:

“Nel momento stesso che lui si vanta di essersi tirato indietro con Valentina e lo racconta a Roberta…Io non riesco a capire come potete applaudire lui…Un uomo che è un signore non lo va a raccontare a Roberta…Non puoi fare il santo…”

Nicola, in cavaliere in questione ha davvero fatto arrabbiare Maria De Fillippi, e lui ha cercato di difendersi dicendo che Valentina le ha fatto delle avance esplicite.

Maria si è poi rivolta anche alle altre dame, dicendo che non si può dichiarare una donna facile ed accusarla.

Il pubblico presente, ha apprezzato quanto detto da Maria ed ha applaudito dando così ragione alla padrona di casa.