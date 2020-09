Taylor Mega ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con un balletto che ha evidenziato le sue curve bollenti

La web influencer ha attirato nuovamente su di sé l’attenzione del web. Ma questa volta nessuna critica per lei. Solo approvazione e complimenti per lei che spesso in passato si è fatta notare per episodi che non sempre l’hanno aiutata. In pratica è amatissima o detestata dal pubblico. Per il suo carattere irruento e ribelle, le sue reazioni o modi di apparire sembrano eccessivi o fuori luogo. Sta di fatto che i suoi ammiratori non si fermano alle critiche. Ma la amano per quella che è, apprezzando il suo carattere al cento per cento. Tantissimi i post che le hanno fatto guadagnare piogge di like e commenti per le sue qualità fisiche messe in mostra con foto o video. Non una volta è capitato che i follower (anche in privato come lei stessa ha confermato in varie occasioni) si sono detti innamorati pazzi di lei. Nell’ultimo post che ha pubblicato Taylor Mega è stata irresistibile. Il video del balletto che ha augurato a tutti il buon weekend ha riscosso un grande successo. Pantalone e top strettissimi hanno messo in mostra le sue curve bollenti e danzanti. Con i folower che sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua esibizione online. A dire il vero non è mancato tra i commenti qualche critica. Qualcuno per esempio ha ironizzato sulle sue forme, mentre altri l’hanno invitata a mangiare di più criticando il suo essere troppo magra. Ma quello che risalta della web influencer in tutti i suoi post, che siano foto o video, è la sua bellezza che fa innamorare i fan. Come detto il post ha ottenuto numeri importanti sin dalla pubblicazione, a conferma che si tratta di un personaggio pubblico seguitissimo. Al di la delle critiche o degli apprezzamenti, riesce sempre a far parlare di sé.