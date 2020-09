Elga Enardu infiamma il web con un post in vestaglia che stuzzica la fantasia dei follower. La gemella di Serena è molto apprezzata dal web

La gemella di Serena (ex di Pago) è finita al centro dell’attenzione su Instagram per un post che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Spesso i follower apprezzano i suoi post che non nascondono le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Personaggio pubblico dai tempi della partecipazione alla trasmissione Uomini e Donne, insieme alla sorella Serena è finita durante l’estate nell’occhio della critica feroce. L’episodio è quello della festa di compleanno del personal trainer con le immagini finite su Instagram con delle stories che fecero scattare l’inferno per loro. Infatti sulla torta della festeggiata si notava nel video in primo piano una bandierina con il simbolo della svastica. Episodio che fece scattare l’ira del web. Con le sorelle che ebbero tantissime contestazioni nonostante non fossero state loro a gestire la cosa. Messe alle spalle quella brutta situazione, le due sorelle hanno ripreso a mostrarsi in pubblico anche se non mancano ancora le accuse ad entrambe. La sorella gemella di Serena purtroppo non è nuova ad incassare critiche feroci. Da tempo le viene ‘contestata’ la storia con il fidanzato Diego Daddi, che ha 39 anni. La ‘colpa’ che avrebbe la fidanzata sarebbe quella di avere 9 anni in più di lui. Motivazioni che sembrano davvero assurde. Elga Enardu in ogni caso non si è mai curata troppo delle critiche. E ad oggi continua senza problemi la sua storia con Diego. Come detto anche lei è molto presente sui social. Con tanti post pubblicati che mettono in evidenza la sua bellezza. L’ultimo ha avuto un grande successo, con il caffè al risveglio in vestaglia che è stato molto apprezzato dai suoi ammiratori. Dalla vestaglia infatti si sono notate le curve della showgirl che hanno scatenato i suoi ammiratori. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha ricevuto un successo importante di like e di commenti.