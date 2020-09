Benedetta Parodi, con tanta emozione, confessa su Instagram di essere uscita da u vero tunnel personale e di aver ritrovato la sua felicità

La conduttrice sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera. Programmi televisivi e radio che mettono al centro dell’attenzione il suo talento da chef. Che negli anni ha fatto crescere la sua celebrità anche sui social. Infatti con la sua pagina Instagram “Ziabene” raccoglie tantissimo successi, con i follower che apprezzano la sua semplicità. Ma anche il talento tra i fornelli. Ma a renderla particolarmente felice è il suo libro “Una poltrona in cucina” che racconta le sue esperienze in ricette e fornelli. E che le sta dando anche le prime soddisfazioni. Ma la conduttrice ha confessato su Instagram di aver trascorso un periodo non proprio positivo in passato. Facendo riferimento al periodo del lockdown che ha vissuto con grande tristezza. Per tanti conduttori ed esponenti del mondo dello spettacolo e della televisione è stata dura affrontare quei mesi. Dal un lato infatti c’è stato il timore per un emergenza sanitaria senza precedenti. Con la paura di venire contagiati che ha preso il sopravvento. Dall’altro la crisi economica che ha colpito i lavoratori di tanti settori. Ma come detto i personaggi dello spettacolo sono stati forse quelli maggiormente penalizzati dalla crisi. Questo aspetto ha reso triste Benedetta Parodi, anche per quello che è successo in Lombardia. Adesso si sente rinata, e nelle stories di Instagram ha confermato di essere uscita da un tunnel. L’ultimo post su Instagram lo ha dedicato alla sua Milano. In una giornata soleggiata ha postato uno scatto sorridente e felice, con lo sguardo sulla città che sembra voler reagire a tutto quello che ha dovuto sopportare nei mesi scorsi. Una rinascita che si spera possa avvenire al più presto, con la definitiva fine di un incubo per tutti gli italiani. Che in questa emergenza coronavirus hanno vissuto momenti terribili. Come quello che “Ziabene” si è messa alle spalle.