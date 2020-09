Stefano De Martino ha incontrato Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser per strada a Milano. La reazione della sorella di Belen è sorprendente

Il ballerino napoletano, ex di Belen Rodriguez, nell’ultimo periodo non è molto fortunato con gli incontri casuali. Sappiamo tutti come è finita la storia con Belen, e che adesso i due stiano vivendo le loro vite distanti, anche con un pizzico di indifferenza. Ma sono capitati per lui alcuni screzi forti che hanno fatto il giro del web. E tutti con la stessa persona. Ci riferiamo a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Anche lei ha vissuto dei momenti complicati in quanto a situazione sentimentale. Il rapporto con Ignazio Moser si è interrotto in estate, con la delusione dei fan che stravedevano per loro due insieme. Ma a differenza della sorella, Cecilia ed il compagno sono riusciti a ricucire lo strappo. E a ritornare insieme. Ma ci sono stati come detto due casi che hanno portato il ballerino e la sorella di Belen ad incontrarsi. Il secondo episodio è accaduto a Milano. La coppia Cecilia Ignazio stava passeggiando per strada quando sul loro cammino è arrivato Stefano De Martino. Che ha avuto un grande stupore nell’incontro. Come ha raccontato il settimanale Nuovo (che ha anche documentato l’incontro con delle foto) la reazione di Cecilia non è stata benevola nei suoi confronti. Mentre Ignazio si è fermato a salutare l’ex cognato, la sorella di Belen si è girata di spalle ignorandolo. Così come testimoniano le foto di Chi è stato gelo tra i due. Ricordiamo che qualche giorno fa i due si sono incontrati in aereo. Ed addirittura avevano il posto uno accanto all’altro. In quell’occasione Cecilia, abbastanza infastidita, chiese al ballerino napoletano di cambiare posto. A questo punto l’ex di Belen spera di non dover fare altri incontri spiacevoli, anche per non alimentare situazioni spiacevoli con la sua ex famiglia acquisita.