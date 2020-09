Teresanna Pugliese: nuovo look e vestitino trasparente scatenano i fan

Teresanna Pugliese scatena i follower di instagram con il suo nuovo look e il vestitino trasparente che non lascia spazio all’immaginazione

La web influencer è molto attiva su Instagram, dove conta quasi 850mila follower. Un numero che per lei è in costante crescita, così come lo è stata ad oggi la sua carriera. Dalla partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne è passata poi ad essere una presenza abbastanza stabile a Domenica Live di Barbara D’Urso. Intanto la popolarità della 33enne napoletana è cresciuta di parecchio anche sui socia. In primo luogo i suoi numeri sono diventati importanti su Instagram. Con i post che hanno avuto un gran seguito. Nell’ultimo periodo la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale. Tanti i complimenti per lei da parte dei follower che ne hanno potuto apprezzare le doti fisiche. Nell’ultimo periodo la sua forte sensualità e bellezza non passa inosservata. Con i suoi ammiratori che non perdono l’occasione per commentare i post che mettono in evidenza le sue curve mozzafiato. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram ha da un lavo aggiornato i suoi ammiratori sul cambio look. Per poi mostrarsi con un vestitino bianco e quasi trasparente che ha messo in evidenza le sue curve. Che anche questa volta hanno scatenato gli ammiratori. “Per raggiungere nuovi obiettivi bisogna avere il coraggio di cambiare qualcosa così da non permettere alla paura di fermarci. Io sono partita dal taglio dei capelli. Con il mio nuovo look vi presento anche Elan, una delle nuove collezioni di accessori @danielwellington”. I folower hanno notato la scollatura che ha evidenziato il lato a. Ma anche il vestitino stretto e davvero sottile che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha ricevuto un buon numero di like e commenti. Che sono stati tutti per Teresanna Pugliese, che ha conquistato il cuore dei suoi follower.