Uomini e Donne: tra i tronisti c’è anche il sosia dell’ex di Belen Rodriguez. Per il pubblico la somiglianza con lui è impressionante

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è registrato un simpatico episodio. Con il pubblico da casa, ma anche quello in studio, che pensava ci fosse Stefano De Martino tra i partecipanti del programma. Ma non è stato così, non si tratta dell’ex di Belen Rodriguez, ma solo di un sosia che gli assomiglia. Anzi, se si da uno sguardo alle sue foto pare si tratti quasi di due gocce d’acqua! Qualcuno all’inizio ci è cascato, ma soprattutto i telespettatori da casa pensavano che Stefano De Martino fosse sceso in campo per corteggiare le troniste Jessica e Sophie. Come detto non si tratta di Stefano, ma di un ragazzo che gli somiglia tantissimo. Il suo nome è Moreno Napoli, e i telespettatori della trasmissione storica di Maria De Filippi ha cominciato a conoscere questo nuovo personaggio dei programmi televisivi. In poco tempo il profilo Instagram del sosia di De Martino è stato preso d’assalto da follower curiose di scoprire qualcosa di più sul nuovo concorrente della trasmissione. Da Instagram tanti i post che Moreno ha pubblicato nell’ultimo periodo. E da tutti si può notare la somiglianza con De Martino. I post hanno cominciato a vedere crescere i like, ed anche qualche commento da parte dei nuovi follower che in queste ore hanno cominciato anche a seguirlo. Probabilmente anche per lui c’è la passione per la danza e per i programmi televisivi. Cosa che abbiamo scoperto dando uno sguardo rapido al suo profilo. La foto che abbiamo pubblicato sotto mostra una grande somiglianza con l’ex di Belen Rodriguez. Che pure secondo noi avrebbe delle difficoltà a distinguere il vero Stefano dall’imitazione. Forse la speranza di Moreno è anche quella.