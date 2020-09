Romina Power lancia un messaggio su Instagram che commuove tutti i suoi follower che rimangono sempre più legati a lei

La cantante ha postato una sua foto che fa riferimento ad un suo concerto recente. Con un cuore in mano rivolto verso il suo pubblico, per l’ennesimo gesto d’amore di uno dei personaggi più amati dal pubblico. In una giornata speciale, quella dell’undici settembre, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha voluto dimostrare ancora una volta tutta la sua solidarietà al popolo americano. Ma non solo. Non è la prima volta che accade. Sempre vicina alle vicende che riguardano la sua famiglia, l’artista ha spesso mostrato la sua vicinanza alle tematiche più svariate che arrivano dal mondo. Mostrando una forte sensibilità che non sfugge si follower. Che come detto seguono la cantante con estrema passione anche per il suo carattere forte ed aperto a tutti. Il messaggio che ha scritto nell’ultimo post pubblicato su Instagram non è un caso. Anzi, rappresenta la conferma a quanto abbiamo detto. In un giorno che tutto il mondo ricorda con commozione, Romina Power ha voluto mostrare la forte sensibilità di fronte ad un argomento di carattere mondiale. Allo stesso tempo si è rivolta a tutti, mostrando un grandissimo interesse a tante altre tematiche, a lei vicine anche sui social. “l mio cuore va a tutti, animali, persone, ambiente”. Un messaggio semplice che mostra il suo forte amore anche verso gli animali – che restano una delle sue passioni – e l’ambiente. Con la tematica della natura che rimane al primo posto per lei. Tanti i messaggi da parte dei follower che hanno mostrato interesse per quanto ha scritto. Tutti hanno apprezzato il suo gesto, a partire dalla data di oggi che non è scontata. Per arrivare a toccare altri temi per lei sentiti in modo particolare. Una pioggia di like e commenti per lei che tra l’altro non ha vissuto un periodo bellissimo per le note vicende che riguardano i rapporti con Al Bano.