Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram dove preannuncia delle importanti novità che svelerà ai suoi follower

La showgirl ha trascorso un estate di relax con il fidanzato Federico Rossi. Tra mare e luoghi incantevoli ha festeggiato nel migliore dei modi possibili la vittoria al Grande Fratello Vip. Cosa che non ha potuto fare subito a causa dell’emergenza coronavirus. Che nel periodo del lockdown aveva impedito anche il ricongiungimento con il fidanzato. La decisione di andare a convivere presa prima delle vacanze ed il periodo trascorso insieme hanno stabilizzato ancora di più il loro rapporto. Con la consapevolezza di arrivare tra qualche anno anche ad un passo importante come il matrimonio. Adesso però per la modella e showgirl c’è solo un obiettivo fisso da raggiungere. Che è quello dell’affermazione nella sua carriera che all’inizio è già importante. Da Madre Natura in Ciao Darwin fino al trionfo al Grande Fratello Vip l’escalation è stata costante.

“Settembre è arrivato, ed io non vedo l’ora di raccontarvi tante cose”

Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram dove appare in tutta la sua bellezza e sensualità. Ma ha annunciato anche delle novità in arrivo per il suo futuro. Nuove possibilità che riguarderanno l’aspetto politico. “Sono tornata a Milano! 😈 Settembre è arrivato e io non vedo l’ora di raccontarvi tante cose…❤️ vi mando un bacio graaaaande❤️”. Un messaggio che fa immaginare nuovi impegni, magari in televisione, che a breve la diretta interessata comunicherà ai suoi follower. Che la seguono con passione soprattutto dalla sua affermazione al Grande Fratello Vip. Bella e in gran forma, ha riscosso un grande successo anche in termini di like e di commenti al post di fan entusiasti. Che hanno voluto omaggiare la sue perfezione fisica come si nota dalla foto che abbiamo pubblicato sopra. E che è stata una buona affermazione per lei.