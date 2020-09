Elisabetta Gregoraci si mostra in tutta la sua bellezza in un selfie su Instagram. Per lei è cominciata l’attesa per una nuova avventura

La showgirl ha vissuto dei giorni intensi sia per motivi personali che per impegni lavorativi. La prima preoccupazione per lei è arrivata per lo stato di salute dell’ex marito Flavio Briatore. Che è stato colpito da coronavirus, ma in cura dal professor Zangrillo sembra non correre alcun rischio. Nei giorni scorsi in ogni caso hanno fatto il giro del web le sue dichiarazioni proprio sul conto dell’ex marito. Che avrebbe tradito più volte la showgirl, che aveva scoperto anche i messaggi delle altre donne sul cellulare dell’imprenditore. Questa sarebbe stata una delle cause della fine del rapporto con lui. Rapporto che adesso rimane nei canoni della civiltà solo per il bene del figlio Nathan Falco. Che tra l’altro proprio ieri ha cominciato la scuola. Con i messaggi di auguri della mamma e del padre ma anche di in bocca al lupo. Giorni caldi, dunque, per la showgirl che su Instagram ha un gran seguito, anche da parte dei suoi follower. Che non perdono occasione per commentare un suo scatto o una sua nuova foto pubblicata sui social.

La partecipazione al Grande Fratello Vip emoziona la showgirl che scalpita

Elisabetta Gregoraci è un personaggio molto amato dai follower di Instagram. Che stravedono per lei, che rimane una donna molto affascinante ed attraente. Nell’ultimo post pubblicato ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Armi che da sempre ha utilizzato per far perdere la testa ai suoi ammiratori. Ma anche per sfondare nel mondo dello spettacolo. Sin dalle sue prime apparizioni televisive la showgirl è stata apprezzata per la sua perfezione fisica. Ma anche per la bravura che le ha permesso di arrivare al punto di essere un personaggio pubblico. Apprezzato e amato dal pubblico. La sua carriera da conduttrice e showgirl avrà una piccola parentesi nei prossimi mesi. Infatti la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è imminente. Con il conto alla rovescia che è scattato anche per lei. Che non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura che si preannuncia emozionante ed avvincente. Una nuova opportunità che sancirà chi sarà il successore di Paola Di Benedetto che ha trionfato nella passata stagione. Il padrone di casa Alfonso Signorini è al lavoro da settimane per fare in modo che la sue seconda volta alla conduzione del programma sia ancora più impeccabile della prima. Con tante novità che attenderanno il pubblico, che già pregusta qualche novità che è stata annunciata nei giorni scorsi. Intanto anche la Gregoraci sogna di poter trionfare. E si giocherà le sue carte al massimo delle sue possibilità per poter portare a casa una vittoria.