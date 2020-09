Caterina Balivo ha postato una foto su Instagram dove appare in grande forma fisica. Ma per lei c’è un grande rammarico sul 2020

La conduttrice ha postato poco fa una foto dove appare in grandissima forma. Ma con la sua ironia ha tenuto a specificare ai suoi follower di aver trattenuto l’aria per apparire irresistibile e con un fisico da urlo! Anche per questo motivo è molto apprezzata dal pubblico che l’ha esortata in più occasioni a cambiare idea sul suo ritiro dalla televisione. Tante le ipotesi che sono state fatte in queste ore. Con la possibilità che la conduttrice potesse passare anche su Mediaset che ha preso strada. Ma al momento pare non ci sia nulla di concreto in questa indiscrezione. Anche perché da Mediaset non è arrivata nessuna indicazione che potesse portare a questa strada. Quindi i fan di Vieni da me e della bella napoletana restano in attesa di novità. Al momento Caterina Balivo che si vuole concentrare sulla famiglia e sugli affetti. Poco fa la conduttrice ha fatto una confessione particolare ai suoi ammiratori. Che restano tanti. Ha parlato di questo 2020 che al momento è stato un anno particolare. E che ha avuto nell’emergenza coronavirus il periodo più tragico. Con un lockdown che la conduttrice ha cercato di vivere mantenendo in qualche modo i rapporti con i fan attraverso i social. La confessione è arrivata attraverso l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. E con il riferimento alla sua forma fisica. E la voglia di riprendere l’attività sportiva che aveva in programma in questo anno. Ma il rammarico resta proprio quello di non aver mantenuto ad oggi questa sua promessa con se stessa. “Pancia in dentro, quasi in apnea per uno scatto da top model. Credici! 2020 sei stato l’anno in cui avrei voluto fare sport, mancano 4 mesi, scommettiamo che non ci riuscirò?”.