Sara Croce scalda il web con un post in intimo che esalta i follower di Instagram: “Più bella cosa non c’è”

La showgirl è molto apprezzata in televisione. Il passaggio da ‘Madre Natura’ in ‘Ciao Darwin’ al ruolo di ‘Bonas’ in ‘Avanti un altro’ è stato automatico. Paolo Bonolis ha sempre creduto in lei. E nelle sue straordinarie doti che la fanno apparire come una delle bellezze principali del palcoscenico nazionale. Non solo in televisione, quindi. La Venere di Garlasco è apprezzata tantissimo anche sui social, Instagram in particolar modo. Infatti riesce ad attirare l’attenzione dei suoi ammiratori grazie a foto e video che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità. Ma anche un fisico pazzesco che fa perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. Per questo motivo ad ogni sua pubblicazione si assiste ad una vera e propria invasione tra like e commenti entusiasti per lei. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che la showgirl ha pubblicato. Dove in intimo scuro ha fatto sognare per l’ennesima volta i suoi ammiratori. Che non smettono di seguirla con passione e costanza tutti i giorni. Un grande successo che come detto si ripete per lei ad ogni pubblicazione.

Il post in intimo scuro riceve una pioggia di like e di commenti in pochi minuti

Sara Croce è un personaggio pubblico molto amato ed apprezzato per le sue qualità fisiche. Bella e con un fisico perfetto, fa impazzire i suoi follower grazie alle sue curve bollenti che spesso mette in primo piano sui post che pubblica su Instagram. Tra i personaggi noti del programma Avanti un altro, è già un personaggio affermato in televisione. In forte crescita anche sui social, con i suoi follower che aumentano fino ad arrivare a 751mila. Numero che è destinato a crescere ancora, con quota un milione che è nel mirino della showgirl. Che non vole smettere di crescere e di sbalordire, anche dopo aver trovato finalmente l’amore. Da qualche mese infatti fa coppia con Gianmarco Fiory, quando è stata la stessa protagonista a dare la notizia ufficiale del loro fidanzamento. Nell’ultimo post pubblicato poco fa la Venere di Garlasco ha stupito ancora una volta con una foto in intimo che ha evidenziato la sua straordinaria bellezza e sensualità. Ma anche il suo décolleté che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Migliaia i like e tantissimi i commenti in pochi minuti dalla pubblicazione. Con i follower impazziti per la showgirl che davvero è stata irresistibile. Foto che abbiamo pubblicato sopra e che non ha bisogno di ulteriori commenti. Tanto ci hanno pensato i suoi follower di Instagram a riempirla di complimenti e a rendere il post un successo clamoroso in un lasso di tempo brevissimo.