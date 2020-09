Benedetta Rossi all’età di 14 anni era completamente diversa da come appare oggi. La foto ha sconvolto i follower

La food blogger è molto amata dal pubblico per la passione che mostra ai fornelli. E la sua pagina Instagram è seguita da migliaia di persone che apprezzano le sue qualità. Semplicità e professionalità in primo luogo. Ma anche tanta passione e amore per la cucina in tutte le sue ricette. Così il successo per lei è quasi automatico. Il pubblico stravede per lei, anche se c’è una certa rivalità tra lei e l’altra Benedetta. Si tratta della Parodi, la moglie di Fabio Caressa, che come lei si diverte ai fornelli con un programma televisivo. Una sana competizione che vede le due ad un livello altissimo di bravura. Con la signora Caressa, che solo per una questione fisica, viene preferita nei programmi televisivi. Ma la Rossi non si cura di questo dettaglio, considerando che non le manca assolutamente l’affetto del pubblico. Che partecipa non solo alle sue ricette, ma anche ai post che pubblica e che riguardano la sua vita privata. Tanti like e commenti sono arrivati nelle scorse ore a quello del nuovo arrivo in casa. Cloud il cagnolino che sta ricevendo l’amore di Benedetta ma anche da parte del marito Marco Gentili e del resto della famiglia. Tanti i video e le foto che hanno mostrato l’ambientamento di Cloud in casa. Sul web intanto sta circolando una foto della food bllogger che ha sconvolto i follower. Si tratta di una vecchia foto che la mostra con un taglio di capelli diverso. Come mostra la foto (pubblicata sotto) la food blogger aveva capelli ricci e lunghi. E lo scatto fa riferimento a quando aveva 14 anni. In giovane età ma già con la passione per la cucina. Passione che ha portato avanti negli anni con estrema passione.